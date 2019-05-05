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الأمم المتحدة تدعو إلى تهدئة الوضع في غزة

الأمم المتحدة تدعو إلى تهدئة الوضع في غزة
غزة
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تواصل – واس:

عبر منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف عن القلق البالغ بشأن حدوث تصعيد آخر خطير في قطاع غزة والخسارة المأساوية في الأرواح.

و أعرب ملادينوف في بيان صحفي اليوم عن تعاطفه مع أسر وأصدقاء من قتلوا، وتمنى الشفاء العاجل للمصابين.

وقال إن الأمم المتحدة تعمل مع مصر وكل الأطراف لتهدئة الوضع. داعيًا الجميع إلى نزع فتيل التصعيد على الفور والعودة إلى تفاهمات الأشهر القليلة الماضية، مضيفًا أن من يسعى إلى الإضرار بتلك التفاهمات سيتحمل مسؤولية نشوب صراع ستكون له عواقب وخيمة على الجميع.

وأفاد منسق الأمم المتحدة الخاص أن مواصلة السير على الطريق الحالي من التصعيد سيطيح بسرعة بما تم تحقيقه ويدمر فرص التوصل إلى حلول طويلة الأمد للأزمة، مؤكدًا أن الدائرة اللانهائية من العنف يجب أن تتوقف، وشدد على ضرورة إسراع وتيرة الجهود للتوصل إلى حل سياسي للأزمة في غزة.

وذكر المسؤول الأممي أن أعمال العنف الراهنة تهدد التقدم الكبير الذي حقق خلال الأسابيع الأخيرة لتخفيف معاناة سكان غزة، ورفع الإغلاق، ودعم المصالحة الفلسطينية.

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