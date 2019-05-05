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تعرف على حالة الطقس المتوقعة اليوم

تعرف على حالة الطقس المتوقعة اليوم
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تواصل – واس:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن يستمر تكوّن السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الشرقية ، الرياض ، القصيم ، حائل وكذلك تتهيأ الفرصة على مرتفعات جازان ، عسير ، الباحة والمرتفعات الشرقية لمنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة .

و أورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-38 كم/ساعة على الجزء الأوسط والشمالي و تكون جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية بسرعة 18-40 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، و حالة البحر متوسط الموج ، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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