«الخثلان»: تعذر رؤية هلال رمضان اليوم يؤجل بدايته إلى الثلاثاء

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أكد ‏‫الشيخ الدكتور سعد الخثلان، عضو هيئة كبار العلماء سابقا رئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية السعودية، الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، أن دعوة المحكمة العليا للترائي مساء اليوم الأحد بعد تعذُّر رؤية هلال شهر رمضان المبارك مساء أمس السبت يأتي بناء على قرار سابق للمحكمة.

وقال الشيخ الخثلان: على ضوء قرار المحكمة العليا فإن اليوم الأحد حسب تقويم أم القرى هو (يوم الـ٢٩) وفقًا لقرار المحكمة السابق.

وأضاف: “في حال تمت الرؤية مساء اليوم سيكون الاثنين أول أيام رمضان المبارك، وفي حال تعذرت الرؤية سيكون الثلاثاء أول أيام الشهر الفضيل”.