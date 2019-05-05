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إحراق «خيمة سبيل» على طريق الطائف قبيل رمضان.. والشرطة تحقق

إحراق «خيمة سبيل» على طريق الطائف قبيل رمضان.. والشرطة تحقق
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تواصل – فريق التحرير:

تحقق الشرطة، في حادثة إحراق مجموعة من الجناة لخيمة سبيل طولها 30 مترا، وعرضها 10 أمتار، على جانب الطريق المؤدي من محافظة الطائف إلى الباحة.

وكشف صاحب الخيمة، أنه أنشأ الخيمة لتكون سبيلاً للمارة والعابرين مع الطريق، حيث يقدم لهم بها القهوة والشاي والتمر والماء البارد مجانا، وذلك منذ نحو عامين.

وأشارت إلى أن هناك عاملاً واحداً يعمل بها، يدخلها يوميا نحو 30 إلى 40 شخصا من المسافرين، مضيفا أنه فوجئ ببعض ضعاف النفوس، وهم معروفون لدينا، بإحراقها مرتين، الأولى فجرا والثانية عصرا.

وأبلغ المواطن، الشرطة التي باشرت الحالة، مطالبا إياها ببذل الجهد للقبض على الجناة المعروفين لديه.

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