«التصنيع الوطنية» تعلن عن وظائف شاغرة

تواصل – الرياض:

أطلقت شركة التصنيع الوطنية، وظائف هندسية وإدارية وفنية شاغرة، لحمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، وحائل.

وأوضحت الشركة، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

– مشرف – مبيعات مناولة المواد (حائل): درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة.

– مشغل ثالث – إنتاج (حائل): شهادة الدبلوم في المجال الصناعي.

– إلى محلل أول – إدارة الأداء (الرياض): درجة البكالوريوس في تخصصات: (المالية، أو الهندسة).

– مهندس ثالث – أنشطة تميز العمليات (الرياض): درجة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة الميكانيكية، أو الهندسة الكيميائية).

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