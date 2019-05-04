«الخضيري» يحذر من منتج يستخدم بكثافة في رمضان.. سم قاتل

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تواصل – فريق التحرير:

قال الدكتور فهد الخضيري، عالم أبحاث المسرطنات، إنه بإمكان الإنسان إلغاء السكر الأبيض نهائيا من حياته بالتعود والتأقلم، وأضرار السكر المكتشفة تجعله من “السموم”.

وأضاف الخضيري خلال لقائه في برنامج “ياهلا”: القول بأن سكر الفواكه والتمور لا ضرر منه وتناوله مفتوح غير صحيح، و هي الكمية الأفضل للجسم منه يوميا.

وأضاف: أسوأ أنواع السكر هو السكروز الموجود في السكر المكرر، وهناك أنواع أفضل من السكريات تتوافر في الفواكه والتمور.

وتابع عالم أبحاث المسرطنات : بإمكان الإنسان إلغاء السكر الأبيض نهائيا من حياته بالتعود والتأقلم، وأضرار السكر المكتشفة تجعله من “السموم”.

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