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توقعات طقس الأحد.. سحب رعدية وأمطار على 9 مناطق

توقعات طقس الأحد.. سحب رعدية وأمطار على 9 مناطق
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تواصل – فريق التحرير:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، استمرار تكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الشرقية، الرياض، القصيم، حائل.

وكما توقعت الهيئة أن تتهيأ الفرصة لهطول أمطار على مرتفعات جازان، عسير، الباحة، والمرتفعات الشرقية لمنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

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