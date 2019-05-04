توجيه وزاري لمحاسبة المتسببين.. تجمع مياه خطير في جامع بالرياض

تواصل – الرياض:

تفاعل وزير الشؤون الإسلامية الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ مع مقطع فيديو لمواطن يطالب فيه بالنظر في صيانة جامع الملك خالد بحي منفوحة وسط مدينة الرياض، إثر تجمع مياه آسنة في بدروم الجامع.

ووجّه الوزير المسؤولين بفرع الوزارة بمنطقة الرياض بتشكيل لجنة فورية للوقوف على الجامع ومعالجة الأمر بأسرع وقت، والتحقيق مع منسوبيه وشركة الصيانة التي تقوم عليه، وإعداد دراسة عاجلة فورية لترميمه وصيانته وكل ما يحتاج إليه الجامع من إصلاحات.

وقدّم الوزير الشكر للمواطن الذي وجّه ملاحظاته، مؤكداً أن المواطن السعودي غيور على بيوت الله ومحب لوطنه، وهو عين الوزارة في جميع ما تقوم به تجاه بيوت الله وفيما يحقق رسالتها.