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تقرير جديد عن مبيعات «آيفون».. مَن تلاعب بالأرقام؟
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تواصل- وكالات:

أصدرت شركة “آي إتش إس ماركيت” IHS Markit يوم الخميس تقريرها الخاص بشحنات الهواتف الذكية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2019. وجاء التقرير بتقديرات تناقض تلك التي وردت في تقرير شركة أبحاث السوق “آي دي سي” IDC، ووُصفت بأنها مثيرة للجدل.

وكان تقرير شركة “آي دي سي” قد قدّر شحنات شركة آبل من هواتف “آيفون” iPhone خلال الربع الثاني من سنة آبل المالية الحالية بنحو 36.4 مليونًا، وهذا العدد يقل عن شحنات الشركة للمدة ذاتها من العام الماضي بنسبة 30.2%.

وبعد إصدار تقرير “آي دي سي”، أُخضعت البيانات الواردة فيه للتحليل من قِبل محللين مستقلين وعاملين في القطاع، بما في ذلك نيل سايبارت، الذي وصف النتائج بأنها “محرجة” لـ “آي دي سي”.

ولم تكن بيانات آبل الوحيدة التي تعرضت للانتقاد، إذ أصدرت شركة شاومي الصينية بيانًا يوم الخميس عارضت فيه ما ورد فيه من تقديرات تخص شحناتها، فقالت إن تقديرات “آي دي سي” أقل من الواقع بنحو 2.5 مليون وحدة.

وفي وسط الجدل بشأن تقديرات “آي دي سي”، أصدرت شركة “آي إتش إس ماركيت” تقريرها الذي كان أكثر تحفظًا في بياناته مقارنةً بتلك التي وردت في تقريري “آي دي سي” وكاناليس.

وقدرت الشركة شحنات آبل من هواتف آيفون خلال الأشهر الثلاثة الأولى من 2019 بنحو 43.8 مليون وحدة أو ما يعادل 14% من السوق، بانخفاض بلغت نسبته 16% مقارنة بالهواتف التي شُحنت خلال المدة نفسها من العام الماضي، والتي بلغت 52.2 مليونًا. ومع ذلك؛ فقد اجتمعت التقارير على أن آبل تراجعت إلى المركز الثاني في السوق خلف سامسونج، صاحبة المركز الأول بشحنات بلغت 70.8 مليون وحدة، وهواوي التي شحنت 59.1 مليون وحدة خلال المدة نفسها.

وبحسب التقرير، جاءت شركتا أوبو وشاومي الصينيتان في المركزين الرابع والخامس على التوالي، إذ شحنت الأولى 25.2 مليون وحدة، في حين شحنت الأخرى نحو 24.7 مليون وحدة.

يُشار إلى أن كل ما يُعلن عن أرقام تتعلق بشحنات هواتف آيفون لا يعدو كونه مجرد تقديرات، إذ إن آبل لم تعد تكشف عن عدد شحناتها لمنتجاتها.

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