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«مرور رجال ألمع» ينتهي من تركيب «ساهر» على طريقي «محايل والدرب»

«مرور رجال ألمع» ينتهي من تركيب «ساهر» على طريقي «محايل والدرب»
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تواصل – فريق التحرير:

قامت شعبة مرور محافظة رجال ألمع بتركيب صناديق الرصد الآلي ساهر على طريق رجال ألمع محايل (برقعاء) وكذلك رجال ألمع الدرب (محلية) ، وذلك في إطار إلزام السائقين بالسرعات المحددة على تلك الطرق والتي قامت إدارة المرور بتركيب اللوحات الإرشادية الموضحة للسرعات عليها حيث يجب الالتزام بها.

كما يهدف تركيب كاميرات الرصد الإلكتروني لنظام السلامة المرورية في رجال ألمع ، إلى تحقيق أكبر قدر من السلامة المرورية والحد من الحوادث في تلك الطرق ، والحد من السرعة لبعض سائقي المركبات، وتحقيق الانسيابية في المرور الآمن بطرقات المحافظة للمشاة وسائقي المركبات .

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