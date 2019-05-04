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أحداث ساخنة في غزة.. 5 شهداء وقصف صهيوني مستمر ورد من المقاومة

أحداث ساخنة في غزة.. 5 شهداء وقصف صهيوني مستمر ورد من المقاومة
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تواصل – وكالات:

استشهد فلسطيني وأصيب آخرون، في قصف للطيران الحربي الاحتلال الإسرائيلي ومدفعيته، صباح اليوم السبت، على شمالي قطاع غزة، في حين قصفت المقاومة الفلسطينية الأراضي المحتلة بعشرات الصواريخ.

ونفذت طائرات إسرائيلية أكثر من غارة على أراضٍ زراعية في بلدة بيت حانون شمالي قطاع غزة، فيما استهدفت إحداها “شارع البنات” في بيت حانوت وأوقعت عدة إصابات.

وأعلنت وزارة الصحة إصابة 8 مواطنين بجراح مختلفة جراء الاستهداف الإسرائيلي لقطاع غزة.

واستهدفت مدفعية الاحتلال مرصدا للمقاومة بقذيفة جحر الديك ليصيح العدد ٣ قذائف مدفعية باتجاه مراصد للمقاومة شرق جحر الديك، كما استهدفت نقطة ضبط ميداني من قبل المدفعية الإسرائيلية شرق خانيونس.

وبدأت المقاومة الفلسطينية صباح اليوم السبت، الرد على جرائم الاحتلال، بإطلاق عشرات الصواريخ تجاه المستوطنات المحاذية لقطاع غزة. وأفادت وسائل إعلام عبرية بإطلاق أكثر من مائة صاروخ من قطاع غزة باتجاه الأراضي المحتلة.

وانطلقت صافرات الإنذار في مستوطنات غلاف غزة، حيث أفادت وسائل الإعلام التابعة للاحتلال، بأن الصواريخ وصلت إلى مستوطنات كيرم شالوم وكيسوفيم ومفلاسيم ونير عام وسديروت.

وفي وقت سابق السبت، أعلن الجيش الإسرائيلي سقوط صاروخ أطلق من القطاع على المستوطنات الإسرائيلية المحاذية لغزة، دون أن يسفر عن وقوع إصابات.

كما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم السبت، عن إغلاق مناطق ومحاور في مستوطنات “غلاف قطاع غزة” قريبة من السياج الأمني مع القطاع، وذلك في ضوء تقييم للوضع الأمني.

واستشهد 4 فلسطينيين -مساء أمس- جراء قصف استهدف موقعا لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، واستهداف المتظاهرين السلميين المشاركين في مسيرات العودة وكسر الحصار.

وأوضح المتحدث باسم جيش الاحتلال صباح اليوم أنه “تم حظر الوصول إلى الغرب من الطريق 232، بالقرب من “كوبي” في سديروت، جيفات هبعمونيم، موقع السهم الأسود، جفعات نزميت، جفعات هبريش هبودد”.

ولفت إلى أنه تقرر أيضا إغلاق شاطئ “زيكيم” أمام المستجمين، مشددا على ضرورة الانصياع للتعليمات الصادرة عن الجيش الإسرائيلي.

وتأتي قرارات جيش الاحتلال الإسرائيلي هذه في ضوء تصعيده ضد قطاع غزة، حيث دعت غرفة العمليات المشتركة لفصائل المقاومة مساء أمس الحالات العسكرية كافة لرفع الجهوزية والاستعداد للرد على جرائم الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت الغرفة، في بيان مقتضب لها عقب ارتقاء الشهداء: إنه “أمام العدوان الإسرائيلي الغاشم على شعبنا فإن قيادة الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة تدعو جميع الحالات العسكرية لرفع الجهوزية والاستعداد للرد على جرائم العدو”.

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