عامل يتحرش بـ «طفلة مريضة» داخل مستشفى بجدة.. ممرضة أنقذتها في الوقت المناسب

تواصل – جدة:

كشفت ممرضة سعودية محاولة عامل نظافة التحرش بطفلة مريضة عمرها 10 سنوات، كانت منومة في مستشفى حكومي بجدة.

وكانت الممرضة قد طلبت المساعدة من أحد العمال بنقل المريضة إلى غرفتها (حيث كانت منومة) على كرسي متحرك، وبعد لحظات، لحقت به لتجده يحاول التحرش بها، لتستدعي مباشرة المشرف وتبلغ عن الحادثة، ما دعا إدارة المستشفى إلى إحالة العامل إلى الجهات الأمنية المختصة.

وعلى الفور باشرت الجهات الأمنية التحقيق وفتحت محضرا بالواقعة، وتم استدعاء الممرضة للاستماع إلى شهادتها، وفقا لـ”عكاظ”.

من جهته، أكد متحدث صحة جدة عبدالرحمن الصحفي الحادثة، لافتا إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك، وإحالة الحادثة للجهات الأمنية.