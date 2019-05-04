نادي الهلال يطلق «تطبيق النعم».. تبرع بفائض طعامك

تواصل – فريق التحرير:

أطلق نادي الهلال تطبيق النعم الإلكتروني كمبادرة مجتمعية للمساهمة في حفظ ملايين الوجبات الغذائية والأطعمة من الهدر.

ويتيح تطبيق النعم الفرصة للمتبرعين بالأغذية الزائدة لتوجيهها بطريقة منظمة وميسرة للمستفيدين، كما يقدم خدمة للاطلاع على الوجبات واختيارها والتوجه لموقع المتبرع للحصول على الوجبة.

ويتيح التطبيق أيضا إنشاء حساب خاص لإضافة الوجبات المراد التبرع بها على التطبيق، حيث يتم تحديد نطاقا جغرافيا لتسهيل حصول المستفيدين على الوجبات المعروضة.

أهمية تطبيق النعم الإلكتروني

وتنبع أهمية التطبيق في أنه يأتي مواكبا لبداية الإجازة الصيفية للطلاب ولشهر رمضان المبارك، وموسم حفلات التخرج والأفراح والولائم، ولإفادة المطاعم وقصور الأفراح والاستراحات وجمعيات حفظ النعم وجميع من لديه طعاما زائدا من المؤسسات أو الأفراد في جميع أنحاء المملكة.

ويتيح التطبيق يتيح للمتطوعين المشاركة في إيصال الوجبات للمستفيدين والاستفادة منها، ويتوفر التطبيق في متجري آبل وأندرويد ويمكن للجميع البدء في التسجيل والاستفادة من الخدمات المقدمة.

ونشر تطبيق النعم عبر حسابه الرسمي في “تويتر” موشن جرافيك يوضح الهدف من إطلاق التطبيق بسهولة ويسر.

خطوات التبرع والاستفادة من الوجبات

• يمكن التبرع بفائض الطعام من خلال التطبيق، للمساهمة في حفظ النعم من الهدر، من خلال خطوتين فقط:

أولا: تحميل التطبيق والتسجيل كمتبرع.

ثانيا: أضف تبرعك واكتب التفاصيل والصور.

• ويتيح التطبيق الاستفادة من الوجبات التي يتم التبرع بها من خلال ثلاث خطوات:

أولا: تحميل التطبيق والتسجيل كمستفيد

ثانيا: تصفح الوجبات في منطقتك واحجز الوجبة التي تناسبك

ثالثا: التوجه للمتبرع واستلام الوجبة

ويأتي تطبيق النعم انسجاما مع مبادرات برنامج التحول الوطني 2020 للحد من الفقد والهدر في الغذاء، حيث تعد المملكة من أكثر الدول استهلاكا للأغذية في العالم بحسب إحصائيات “منظمة الفاو للأغذية”.