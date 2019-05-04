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قنصلية المملكة تنهي معاناة مواطن «معاق».. سلطات الهند منعته من العودة

قنصلية المملكة تنهي معاناة مواطن «معاق».. سلطات الهند منعته من العودة
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تواصل – الرياض:

تفاعلت قنصلية المملكة في مومباي مع مقطع نشره مواطن سعودي متواجد بالهند تحدث فيه عن معاناته التي تتلخص في عدم استطاعته العودة للمملكة؛ بسبب وجود غرامات عليه لتجاوزه مدة التأشيرة المسموحة له، وعدم مقدرته على دفعها، مطالباً بتدخل المسؤولين لمساعدته.

وقال المواطن، في المقطع المتداول، إنه من ذوي الاحتياجات الخاصة، وقد سافر للهند بتأشيرة كان المفترض مدتها 90 يوماً، لكنه تفاجأ بأن المدة 30 يوماً فقط.

وأضاف أنه أقام في الهند ثلاثة شهور، وعند رغبته للعودة إلى المملكة رفضت السلطات الهندية مغادرته بسبب وجود غرامة مالية لا يستطيع دفعها.

من جهتها علقت القنصلية بقولها “إن السبيعي قدِم إلى جمهورية الهند بتاريخ 2019/2/6م بتأشيرة سياحية إقامتها لـ30 يوماً فقط، وعليه قامت القنصلية بمخاطبة الجهات المختصة الهندية بتاريخ 29/4/2019 للسماح بمغادرة المواطن”.

وأوضحت أن “الإجراءات المتبعة لدى السلطات الهندية في حالات انتهاء التأشيرة تتطلب بعض الوقت، وعليه فإن القنصلية سوف تقوم بدفع الغرامة المطلوبة كالمتبع في مثل هذه الحالات، وسيتم على ضوئها السماح للمواطن بالمغادرة وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة الهندية خلال أيام.

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