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تسديد 10 طعنات لـ«مواطن» على طريق الساحل بمكة.. والشرطة تضبط الجانييْن (فيديو)

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تواصل – فريق التحرير:

اعتدى مواطنان بالضرب والطعن على مواطن ثالث، وسددا له 10 طعنات بواسطة سلاح أبيض “سكين”، وفرا هاربين وتركاه ملقى على جنبات طريق الساحل بمكة.

وتداول مغردون مقطع فيديو على نطاق واسع بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر فيه مواطنان يستقلان مركبة من نوع “هايلوكس” يعتديان على مواطن ملقى على جانب الطريق بالطعن والضرب.

وظهر المعتديان ممسكين بسلاح ناري وأبيض ليتمكنا بعدها من الفرار من موقع الجريمة، وترك المعتدى عليه ينزف على الطريق.

وكشفت مصادر أن سبب الواقعة هو اعتداء سابق من قبل “المطعون” حينما اعتدى على أحدهما بطعنة سكين “طعنة واحدة”، ليردوها له عشر طعنات، والتعدي عليه بالضرب المبرح تحت تهديد السلاح.

وألقت الجهات الأمنية القبض على المواطنين، وجرت إحالتهما إلى الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، فيما لا يزال المجني عليه تحت الملاحظة الطبية.

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