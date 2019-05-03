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بريطانيا وأمريكا يعلنان إكمال مشروع لإزالة اليورانيوم عالي التخصيب

بريطانيا وأمريكا يعلنان إكمال مشروع لإزالة اليورانيوم عالي التخصيب
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تواصل – وكالات:

أعلنت الحكومة البريطانية الانتهاء من برنامج مشترك مع الولايات المتحدة الأمريكية، لإزالة مخلفات يورانيوم عالي التخصيب من أحد المفاعلات في شمال المملكة المتحدة.

وأفادت الحكومة البريطانية في بيان رسمي، اليوم الجمعة، بأن هيئة إزالة الأسلحة النووية البريطانية والإدارة الوطنية للأمن النووي التابعة لوزارة الطاقة الأمريكية أكملا مشروع لنقل نحو 700 كيلوغرام من اليورانيوم عالي التخصيب من مفاعل دونيري، في شمال اسكتلندا إلى الولايات المتحدة.

وأوضح الرئيس التنفيذي لهيئة إزالة الأسلحة النووية البريطاني ديفيد بيتي أن انتهاء البرنامج بنجاح يعتبر علامة مهمة في برنامج وقف تشغيل وتنظيف موقع دونيري.

وأبان أنه سيتم إعادة خلط اليورانيوم عالي التخصيب في الولايات المتحدة لاستخدامه كوقود في المفاعلات النووية المدنية للأغراض السلمية بالكامل.

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