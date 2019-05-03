اليمن.. إسقاط طائرة حوثية مسيرة قبل استهدافها المصلين في حجة

تواصل – وكالات:

تمكن الجيش اليمني في المنطقة العسكرية الخامسة من إسقاط طائرة مسيرة جاهزة للتفجير، أثناء تحليقها اليوم الجمعة في مديرية عبس- بني الحسن.

وأوضح مصدر عسكري، أن قوات الجيش الوطني أسقطت ظهر اليوم الجمعة طائرة مسيرة متفجرة تابعة لمليشيات الحوثي في مديرية بني الحسن بمحافظة حجة.

وتابع المصدر أن الطائرة كانت تستهدف المواطنين أثناء توجههم لأداء صلاة الجمعة في أحد مساجد بني حسن وأن قوات الجيش تمكنوا من إسقاطها.

هذا وتستهدف المليشيات المدنيين بين الحين والآخر بمقذوفات وطائرات مسيرة، ما خلف العديد من القتلى بين الكبار والصغار.