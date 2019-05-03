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وزير الإسكان يُسلّم أراضي مجانية لمستفيدي برنامج «سكني» بمنطقة تبوك

وزير الإسكان يُسلّم أراضي مجانية لمستفيدي برنامج «سكني» بمنطقة تبوك
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تواصل – فريق التحرير:

سلَّم معالي وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل أراضي مجانية لعدد من المواطنين المستفيدين من الدعم السكني في أحد المخططات التابعة لوزارة الإسكان في منطقة تبوك، وذلك خلال جولة معاليه التفقدية أمس الأول لمشاريع الوزارة في المنطقة، كما التقى عدداً من المواطنين المسجلين في قوائم “الإسكان” واستمع لملاحظاتهم، وآرائهم حول المشاريع السكنية وخدمات الوزارة التي تقدمها للمستفيدين في المنطقة.

وأكّد وزير الإسكان خلال لقائه بالمواطنين حرص الحكومة الرشيدة وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود. وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – بتسخير جهود الجهات الحكومية لخدمة المواطن، مشدداً على أن وزارة الإسكان تعد المواطن هو الشريك الحقيقي لها، وأن ما تقدمه من خيارات وحلول سكنية تهدف لخدمة المواطنين وتذليل المعوقات والتحديات التي تواجههم، وتسخير كافة إمكاناتها لخدمتهم في تملك المسكن الملائم.

وشدد معاليه على حرص الوزارة على الوقوف مع المواطنين الراغبين في تملك منزلهم الأول من خلال تسهيل رحلة التملك بتحسين مبادرات وبرامج الدعم التي تقدمها الوزارة، وتسريع تملكهم للسكن الملائم لهم.

وأضاف: “أن الوزارة تُراعي رغبات كافة المواطنين الراغبين في التملك، من خلال استمرار التسليم في المشاريع سواء للوحدات السكنية الجاهزة، أو مخططات الأراضي المجانية، أو الحصول على القروض العقارية المدعومة لخياري البناء الذاتي، وشراء الوحدات الجاهزة من السوق.

كما أتاحت الوزارة عدداً من الخدمات، مثل: خدمة المستشار العقاري والقروض العقارية للعسكريين في الخدمة، ومبادرة القروض العقارية للذين تجاوزوا 50 سنة”، داعياً المواطنين إلى التواصل مع الوزارة للرد على استفساراتهم وتقديم الدعم لهم، حيث إن جميع منسوبي الوزارة يعملون لهذا الهدف، ويسعدون بتقديم الخدمة للمواطن من خلال قنوات التواصل أو زيارة فروع الوزارة، إضافة إلى تخصيص مركز عناية المستفيد للرد على الاستفسارات من خلال الرقم الموحد 199090”.

وكان صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، قد استقبل في مكتبه بالإمارة، معالي وزير الإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، وناقش أمير المنطقة ومعالي الوزير جهود الوزارة وآخر إنجازات المشاريع والمخططات السكنية في المنطقة، واستعرضا خطط الإسكان وبرامج الدعم السكني التي تقدمها الوزارة للمستفيدين في مدن ومحافظات منطقة تبوك، وجهودها في توفير الخيارات والحلول السكنية المناسبة للمواطنين بكافة فئاتهم.

كما اطلع سموه على عدد من الإحصائيات للوحدات السكنية بالمنطقة ونسب التغطية، وأعداد المستفيدين والمنتجات السكنية ومشاريع الإسكان بالمنطقة، وآلية تطوير البنية التحتية في عدد من المشاريع.

يُذكر أن برنامج “سكني” التابع لوزارة الإسكان، قد خصص لأهالي منطقة تبوك منذ انطلاقته مطلع عام 2017 وحتى الآن نحو 38,501 خيار سكني وتمويلي تشمل أكثر من 11.7 ألف وحدة سكنية، بالإضافة إلى 3,100 قطعة أرض سكنية و10,224 قرضاً عقارياً مدعوماً.

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