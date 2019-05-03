الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

مصادر تكشف تفاصيل جديدة بشأن جريمة قتل قائد مدرسة بالعرضيات

مصادر تكشف تفاصيل جديدة بشأن جريمة قتل قائد مدرسة بالعرضيات

مستفيد يوجه أغرب طلب لـ«حساب المواطن».. هكذا رد البرنامج

مستفيد يوجه أغرب طلب لـ«حساب المواطن».. هكذا رد البرنامج

في ظروف غامضة.. اختفاء مواطن بحوزته 54 ألف ريال بجازان

في ظروف غامضة.. اختفاء مواطن بحوزته 54 ألف ريال بجازان

«العقاري» يودع أكثر من 800 مليون ريال لمستفيدي برنامج «سكني»

«العقاري» يودع أكثر من 800 مليون ريال لمستفيدي برنامج «سكني»

مؤشر العمرة: إصدار أكثر من 6.5 مليون تأشيرة.. وهذه الجنسيات الأكثر وصولاً

مؤشر العمرة: إصدار أكثر من 6.5 مليون تأشيرة.. وهذه الجنسيات الأكثر وصولاً
0

تواصل – الرياض:

سجلت الإحصاءات التراكمية لمؤشر العمرة الأسبوعي، إصدار6,571,997 تأشيرة حتى تاريخ 27 شعبان لهذا العام، وجاء مجموع القادمين إلى المملكة 5,971,334 معتمرًا.

وبلغ عدد المعتمرين المتواجدين داخل المملكة 486,876 معتمرًا، منهم 339,970 في مكة المكرمة، بينما يتواجد 146,906 في المدينة المنورة، فيما سجلت مغادرة 5,484,458 معتمرًا بعد أن أدّوا العمرة والزيارة.

جاء ذلك بحسب مؤشر العمرة الأسبوعي الذي أطلقته وزارة الحج والعمرة مع مطلع العام الهجري الحالي، والذي يقيس خمسة جوانب رئيسة تتمثل في عرض أعداد تأشيرات العمرة الصادرة، وإجمالي أعداد المعتمرين القادمين إلى المملكة عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية، وأعدادهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة، بالإضافة إلى أعداد المعتمرين المغادرين للمملكة بعد أن من الله عليهم بأداء مناسك العمرة، وأعداد الموظفين السعوديين في شركات ومؤسسات العمرة 10,692 موظفا، منهم 8,843 من الذكور، و1,849 من الإناث.

وصول المعتمرين إلى المملكة توزع بين ثلاث وسائل نقل، حيث وصل عبر المنافذ الجوية 5,339,642 معتمرًا، وعن طريق المنافذ البرية 553,536 معتمرًا، وسجل وصول 78,156 معتمرًا عبر المنافذ البحرية.

أما أكثر الجنسيات قدوما فكانت وبالترتيب: باكستان 1,353,625، تليها إندونيسيا 881,459، بعدها الهند 579,443، ثم مصر 405,750، وتركيا خامسا 279,038 معتمرًا، واليمن 267,132، ماليزيا 259,273، الجزائر 256,295، العراق 219,298، الأردن .167,323.

ويهدف المؤشر الأسبوعي إلى تتبع حركة التأشيرات والقدوم والمغادرة بما يسهم في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن من معتمرين وزوّار، والوصول لمستويات متقدمة من الرضا عند المستفيدين، بما يحقق أحد أهم أهداف رؤية المملكة 2030 باستقبال 30 مليون معتمر، وإثراء تجربة المعتمر وتحسينها من خلال خدمات متنوعة ذات جودة وقيمة عالية.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

مؤشر العمرة: إصدار أكثر من 6.2 مليون تأشيرة ووصول 5.7 مليون معتمر

مؤشر العمرة: إصدار أكثر من 6.2 مليون تأشيرة ووصول 5.7 مليون معتمر

إنفوجراف.. 7 نصائح لـ«حلاقة» آمنة بعد أداء مناسك العمرة

إنفوجراف.. 7 نصائح لـ«حلاقة» آمنة بعد أداء مناسك العمرة

«الجوازات» تكشف عن مطلب ضروري لتمديد تأشيرة الزيارة العائلية

«الجوازات» تكشف عن مطلب ضروري لتمديد تأشيرة الزيارة العائلية

مؤشر العمرة: وصول 5.2 مليون معتمر.. وهذه الجنسية تتصدر

مؤشر العمرة: وصول 5.2 مليون معتمر.. وهذه الجنسية تتصدر

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

الطوفان القادم 8
مقالات

الطوفان القادم 8

المزيد
مدارسنا والدودة الشريطية
تدوينات حرة

مدارسنا والدودة الشريطية

المزيد
بأي ذنب استهدفت الزلفي؟
مقالات

بأي ذنب استهدفت الزلفي؟

المزيد
الهرج والمرج وموجة التغيير
تدوينات حرة

الهرج والمرج وموجة التغيير

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>