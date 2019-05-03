وفاة «حيزان الحربي» صاحب أغرب قضية عرفتها محاكم المملكة

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تُوفي اليوم الجمعة، صاحب أغرب قصة عرفتها ساحات المحاكم السعودية، وهو المسن حيزان الحربي.

حيزان الحربي، كان قد اختلف مع شقيقه الأصغر حول أحقية رعاية والدتهما ووصل الأمر للقضاء، الذي حكم لصالح شقيقه فبكى حيزان لأن والدته ستغادر منزله، وهو الحريص على خدمتها ورعايتها.

وكان حيزان طريح الفراش بالمستشفى عقب فترة من اشتهار قضيته مع شقيقه، بعد تعرضه لحادث دهس.

ونالت قضية خلاف حيزان الحربي وشقيقه حول من فيهم الأحق برعاية والدتهما، شهرة واسعة؛ كونها قضية غريبة من نوعها وتعكس حرص كل منهما على بر والدتهما.

واستمرت مداولات القضية في المحكمة لفترة طويلة، وعندما قضت المحكمة لصالح الشقيق الأصغر، بكى حيزان بحرقة لأن والدته ستغادر منزله عكس رغبته.