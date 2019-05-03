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جوجل تُتيح حذف سجل المواقع وأنشطة الويب تلقائياً

جوجل تُتيح حذف سجل المواقع وأنشطة الويب تلقائياً
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تواصل – وكالات:

قالت شركة جوجل إنها ستسمح قريباً بحذف سجل المواقع الجغرافية، وأنشطة الويب، والتطبيقات القديمة التي تحتفظ بها الشركة عادةً.

وفي الوقت الراهن، يجب على المستخدمين تذكر فعل ذلك بأنفسهم بحذفها يدوياً أو تعطيلها تماماً. وإذا قرر المستخدم إيقاف تشغيل سجل المواقع أو أنشطة الويب، فسيؤثر على تجربته على جوجل؛ إذ إن الشركة لن تستطيع تقديم أفضل التوصيات والنتائج؛ وفق البوابة العربية للأخبار التقنية، اليوم الخميس.

وأوضحت جوجل أنه يمكن اختيار حد زمني للوقت الذي تحتفظ فيه بسجل المواقع وأنشطة الويب، بين 3 أو 18 شهراً، في الوقت الذي تُحذف فيه البيانات الأقدم من الحساب تلقائياً وباستمرار. وسيبدأ طرح الميزة الجديدة خلال الأسابيع القادمة.

يُشار إلى أن هذا الإعلان يأتي بعد نحو أسبوع من رسالة كبار المشرعين الأمريكيين، حول المخاوف التي أثارها تقرير حديث عن احتفاظ الشركة بقاعدة بيانات ضخمة، تُعرف باسم “سرداب المستشعر” SensorVault، وتحتوي على معلومات دقيقة عن المواقع الجغرافية لمئات الملايين من الأجهزة.

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