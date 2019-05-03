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أفضل مصادر الحديد للحوامل أثناء الصيام

أفضل مصادر الحديد للحوامل أثناء الصيام
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تواصل – وكالات:

الحديد معدن شديد الأهمية يُمكِّن الجسم من إنتاج خلايا الدم الحمراء التي تحمل الأكسجين للجنين داخل الرحم. وخلال فترة الحمل ينتج الجسم المزيد من خلايا الدم لتقوم بتوصيل احتياجات الطفل من أكسجين وطعام.

وعند وجود نقص في الحديد يشعر الإنسان بالتعب والهبوط؛ نتيجة نقص الأكسجين. إليك أفضل مصادر الحديد التي يحتاجها جسمك خاصة خلال شهر رمضان:

* كبد الدجاج أو البقر من أغنى المصادر بالحديد، لكنه غني أيضاً بالدهون والكوليسترول؛ لذلك ينبغي أكله باعتدال.

* المكسرات والبذور مصدر مهم للحديد النباتي، ويمكنك تناول الفول السوداني واللوز وبذور اليقطين للحصول كوجبات خفيفة.

* البقول مصدر نباتي رائع أيضاً للحديد؛ لذلك تناولي الفول والعدس والفاصوليا البيضاء واللوبيا ذات العين السوداء للحصول على حصة جيدة من المعدن، لكن يحتاج الحديد النباتي إلى فيتامين “سي” لتحسين امتصاص الجسم له، وتوفر الطماطم (البندورة) هذا الفيتامين.

* لحوم الدجاج والبقر والأسماك غنية بالحديد، ويستطيع الجسم امتصاص نسبة أكبر من الحديد الحيواني تصل إلى 20 بالمائة من الكمية، بينما يمتص 5 بالمائة أو أكثر من الحديد النباتي.

* الخضراوات الورقية الخضراء كالسبانخ والبروكلي والخس والملوخية من المصادر الجيدة لمعدن الحديد.

* ومن الضروري تناول المزيد من الأطعمة الغنية بفيتامين “سي” ليمتص الجسم الحديد، ويوفر صحن السلطة حصة جيدة من الفيتامين؛ لذلك عليك اعتبارها طبقاً رئيسياً، خاصة إذا كنت تستطيعين الصيام.

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