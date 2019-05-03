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نيوزيلندا.. ارتفاع حصيلة ضحايا «مجزرة المسجدين» إلى 51 قتيلاً

نيوزيلندا.. ارتفاع حصيلة ضحايا «مجزرة المسجدين» إلى 51 قتيلاً
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تواصل – وكالات:

ارتفعت حصيلة الهجوم الإرهابي ضد مسجدين في كرايست تشيرش جنوب نيوزيلندا في 15 مارس إلى 51 شهيداً؛ إثر وفاة رجل، يبلغ من العمر 46 عاماً، متأثراً بجروحه؛ وفق ما أعلنت الشرطة النيوزيلندية، أمس (الخميس).

وقالت الشرطة إن: “الرجل كان في وضع حرج في أحد مستشفيات كرايست تشيرش منذ الاعتداء الإرهابي”، لافتة إلى أنه تُوفي مساء الخميس وأن عائلته طلبت عدم كشف هُويته.

وكان الرجل قد أُصيب خلال أدائه الصلاة في مسجد النور وسط المدينة، الذي قُتل فيه العشرات جراء رصاص أطلقه المتطرف الأسترالي برينتون تارينت.

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