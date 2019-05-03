وزير المالية: حجم الإنفاق في الميزانية سيرتفع خلال الفترة المتبقية من العام

تواصل – الرياض:

قال وزير المالية محمد الجدعان، إنه يتوقع ازدياد الإنفاق في الميزانية خلال الثلاثة أرباع القادمة من العام، وأن تتصاعد مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي.

ورجح الجدعان وفقاً لـ”الاقتصادية” أن يشمل ارتفاع معدلات الصرف قطاعات برامج الحماية الاجتماعية، مثل: قطاعات التعليم، والصحة، والتنمية الاجتماعية، وحساب المواطن، والضمان الاجتماعي، وبدل غلاء المعيشة ومكافآت الطلاب.

وأضاف أن سياسة الحكومة وتنويع الإيرادات أدى لخفض الصرف في الميزانية، وكذلك خفض العجز في الميزانية بنسبة 5.9% في العام 2018، بنسبة 9% خلال العام 2017.