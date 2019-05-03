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التعليم تجهز 72 مركز STEM لاستقبال الطلاب العام الدراسي المقبل

التعليم تجهز 72 مركز STEM لاستقبال الطلاب العام الدراسي المقبل
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تواصل – فريق التحرير:

أطلقت وزارة التعليم ممثلة بوكالة التعليم الموازي وبالتعاون مع شركة تطوير للخدمات التعليمية، أخيراً، المرحلة الثانية من الخطة التشغيلية لمراكز تطوير تعليم العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات STEM والبالغ عددها (72) مركزاً، بعد أن استوفت (36) إدارة تعليمية في المناطق والمحافظات تحديد أسماء تلك المقار التي ستجري فيها عمليات التدريب للعام الدراسي القادم.

وتأتي هذه الخطوة في إطار اهتمام وزارة التعليم بنواتج التعلم ورفع مستوى مخرجات التعليم لتكون منافسة على المستوى العالمي وتحقيق نتائج مشرفة في الاختبارات الدولية.

وستقوم وكالة التعليم الموازي وشركة تطوير للخدمات التعليمية خلال الثلاثة أشهر المقبلة بتجهيز مراكز STEM للبنين والبنات بالحقائب والأدوات اللازمة والمعينة على أداء أدوارها لاستقبال الطلاب والطالبات مع بدء العام الدراسي القادم.

وتشمل التجهيزات تدريب المعلمين والمعلمات في تلك المراكز؛ وذلك استكمالاً لما تم إنجازه في المرحلة الأولى من تنفيذ 32 مركزاً من مراكز STEM المدرسية في تسع مناطق تعليمية.

 يُشار إلى أن وكالة التعليم الموازي بالتعاون مع شركة تطوير للخدمات التعليمية تعمل لأن تكون هذه المراكز جاهزة لاستقبال الطلاب والطالبات مع بداية العام الدراسي القادم 1440/1441 هـ.

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