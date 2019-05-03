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«مسار» يجمع 5 وزارات بهدف تحسين محطات الوقود على الطرق

«مسار» يجمع 5 وزارات بهدف تحسين محطات الوقود على الطرق
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تواصل – فريق التحرير:

أطلقت وزارة الشؤون البلدية والقروية، الهوية الجديدة لإحدى مبادراتها برنامج تحسين محطات الوقود ومراكز الخدمة على الطرق «مسار»، بالشراكة مع العديد من الجهات الحكومية وفي مقدمتها وزارات الداخلية، والتجارة والاستثمار، والطاقة والصناعة والثروة المعدنية، والنقل، والشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني.

وتهدف وزارة الشؤون البلدية والقروية وشركاؤها من هذه الخطوة إلى تحسين الخدمات المقدمة للمواطن والمقيم وتحسين المشهد الحضري لمحطات الوقود ومراكز الخدمة وتنظيم عملها وانتشارها، والارتقاء بخدماتها المقدمة للمسافرين على الطرق الإقليمية.

كما تهدف مبادرة «مسار» للوصول والتواصل مع الشركات المحلية داخل المملكة والشركات العالمية خارج المملكة وملَّاك المحطات لإبراز الفرص أمامهم، وسلمت وزارة الشؤون البلدية والقروية 17 شركة شهادات تأهيل لإدارة وتشغيل وصيانة محطات الوقود ومراكز الخدمة على الطرق الإقليمية.

وبلغ عدد المحطات التي شملتها المبادرة بالتطوير 133 محطة، في حين أن هناك 77 محطة تحت الإنشاء حيث سيبلغ العدد الإجمالي للمحطات المطورة للشركات بنهاية عام 2019م 210 محطات.

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