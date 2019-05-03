بالقوة الجبرية.. ضبط شاب متهم بـ«العقوق» في شرائع مكة

تواصل – مكة المكرمة:

باشرت الجهات الأمنية بمنطقة مكة المكرمة، بلاغًا عن حالة عقوق لشاب بأحد مخططات شرق مكة، حيث تم إخضاع المطلوب بالقوة الجبرية، بعد محاولته الهرب.

وفي التفاصيل، ورد بلاغ على الرقم الموحد 911 عن وقوع عقوق لأحد الآباء في نطاق شرطة الشرائع، وعلى الفور باشر تحريات وبحث القسم الموقع، برفقة دوريات الأمن ووحدة من الدفاع المدني.

وتمكن الشاب المقدم ضده بلاغ العقوق من الهروب وإغلاق أحد المنازل والتحصن بداخله، وبمساندة الدفاع المدني تم فتح المواقع التي تحصن بها، ونجح رجال الدوريات الأمنية في ضبطه وإخضاعه، وتم تسليمه إلى شرطة الشرائع، حيث تم إعداد محضر بالواقعة، وسُلِّم الشخص إلى النيابة العامة لمباشرة اللازم.