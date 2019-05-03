هذا ما قاله السفير الأمريكي الجديد فور وصوله إلى الرياض

تواصل – الرياض:

في أول تصريح له فور وصوله إلى الرياض مساء أمس الخميس، قال السفير الأمريكي الجديد جون أبي زيد، إن المملكة والولايات المتحدة تعملان معًا كل يوم على حماية أمن البلدين وتعزيز الرخاء والتنمية الاقتصادية.

وخدم أبي زيد في الجيش الأمريكي حوالي 34 عاما، وتدرج في المسؤوليات القيادية حتى وصل إلى رتبة جنرال.

وترأس أبي زيد العديد من المهمات العسكرية وكان أبرزها خلال اجتياح العراق عام 2003 وعين بعد ذلك قائداً للقيادة الأمريكية الوسطى.

يذكر أن الجنرال الأمريكي منحدر من أصول لبنانية ويتكلم اللغة العربية بطلاقة، كما أنه خبير بشؤون الشرق الأوسط وله دراسات عديدة، منها عن المملكة.

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أعلن في نوفمبر الماضي، تعيين الجنرال الأمريكي المتقاعد المتحدر من أصول لبنانية جون أبي زيد، سفيرا للولايات المتحدة الأمريكية في المملكة العربية السعودية.