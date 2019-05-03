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«الأرصاد» تتوقع تقلبات جوية في 4 مناطق.. أتربة وغبار لعدة ساعات

«الأرصاد» تتوقع تقلبات جوية في 4 مناطق.. أتربة وغبار لعدة ساعات
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تواصل – فريق التحرير:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد، حدوث تقلبات جوية على عدة مناطق، تستمر حتى عصر اليوم الجمعة، بمشيئة الله.

وأصدرت الأرصاد، تنبيه متقدم لعدد من المناطق وهي “القصيم – الحدود الشمالية – نجران – المنطقة الشرقية ”، حيث حذرت من نشاط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار.

ويشمل التنبيه “بريدة – عنيزة – الرس – المذنب – الرضم – الفوارة – البدائع والأجزاء المجاورة – طريف – عرعر – شرورة – نجران – النعيرية – الظهران – الأحساء – الدمام”.

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد أن تستمر الحالة الجوية على هذه المناطق حتى الساعة الرابعة من عصر اليوم الجمعة، بمشيئة الله.

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