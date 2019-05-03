السفارة في واشنطن: تسهيل إجراءات علاج المواطن المصاب بإطلاق نار في «نورث كارولينا»

تواصل – فريق التحرير:

أكَدت سفارة المملكة في واشنطن مباشرتها حادثة إطلاق النار في جامعة نورث كارولينا وإصابة المواطن رامي بن رياض آل رمضان يوم الثلاثاء الموافق 30 أبريل، فور علمها بوقوع الحادث.

وأشارت السفارة عبر بيان بحسابها الرسمي في “تويتر”، مساء أمس الخميس، إلى أنها تواصلت مع الطالب المصاب في المستشفى للاطمئنان عليه وتسهيل كافة الإجراءات المتعلقة بعلاجه.

وأكدت السفارة تواصلها مع الطالب في المستشفى، وتسهيل كافة الإجراءات المتعلقة بعلاجه، موضحة أنها ستستمر في متابعة حالته وتقديم كافة المساعدات اللازمة له، والتأكد من سلامته.

وأضافت أنه تم التواصل أيضا مع الجهات الرسمية التي أعلنت القبض على المعتدي من قبل السلطات المحلية الأمريكية.

وأكدت السفارة حرصها الدائم على سلامة المواطنين في الولايات المتحدة، وتقديم كافة المساعدات لهم على مدار اليوم.