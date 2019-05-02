السودان.. التحقيق مع «البشير» في قضايا فساد وغسل أموال

تواصل – وكالات:

قرر النائب العام المكلف في السودان الوليد سيد أحمد محمود، اليوم (الخميس)؛ فتح تحقيق مع الرئيس المخلوع عمر البشير في قضايا فساد واتهامات تتعلق بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وقالت وكالة “سبوتنيك” نقلاً عن مصدر أن النائب العام أمر باستجواب “البشير” في الدعوى الجنائية المرفوعة ضده رقم 40 لسنة 2019، تحت المواد (6/1) من قانون التعامل بالنقد الأجنبي، والمادة 35 من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة 2014.

وأضافت الوكالة أن النائب العام أمر بإحالة ملف القروض الخارجية إلى نيابة مكافحة الفساد والتحقيقات المالية، والبدء بإجراء التحقيقات اللازمة.