الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

حرس الحدود يكشف تفاصيل إنقاذ سفينة نفط إيرانية بالقرب من ميناء جدة

حرس الحدود يكشف تفاصيل إنقاذ سفينة نفط إيرانية بالقرب من ميناء جدة

في ظروف غامضة.. اختفاء مواطن بحوزته 54 ألف ريال بجازان

في ظروف غامضة.. اختفاء مواطن بحوزته 54 ألف ريال بجازان

«العقاري» يودع أكثر من 800 مليون ريال لمستفيدي برنامج «سكني»

«العقاري» يودع أكثر من 800 مليون ريال لمستفيدي برنامج «سكني»

رسميًّا.. خطوة إيجابية جديدة لصالح «موقوفي الخدمات»

رسميًّا.. خطوة إيجابية جديدة لصالح «موقوفي الخدمات»

السودان.. التحقيق مع «البشير» في قضايا فساد وغسل أموال

السودان.. التحقيق مع «البشير» في قضايا فساد وغسل أموال
0

تواصل – وكالات:

قرر النائب العام المكلف في السودان الوليد سيد أحمد محمود، اليوم (الخميس)؛ فتح تحقيق مع الرئيس المخلوع عمر البشير في قضايا فساد واتهامات تتعلق بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وقالت وكالة “سبوتنيك” نقلاً عن مصدر أن النائب العام أمر باستجواب “البشير” في الدعوى الجنائية المرفوعة ضده رقم 40 لسنة 2019، تحت المواد (6/1) من قانون التعامل بالنقد الأجنبي، والمادة 35 من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة 2014.

وأضافت الوكالة أن النائب العام أمر بإحالة ملف القروض الخارجية إلى نيابة مكافحة الفساد والتحقيقات المالية، والبدء بإجراء التحقيقات اللازمة.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

السودان.. الاتحاد الإفريقي يمهل «المجلس العسكري» 60 يوماً

السودان.. الاتحاد الإفريقي يمهل «المجلس العسكري» 60 يوماً

استقالة 3 أعضاء من المجلس العسكري السوداني

استقالة 3 أعضاء من المجلس العسكري السوداني

السودان.. «تجمع المهنيين» يدعو للإضراب وسط تصاعد الأزمة

السودان.. «تجمع المهنيين» يدعو للإضراب وسط تصاعد الأزمة

صندوق النقد الدولي يرفض إقراض «السودان».. لهذا السبب

صندوق النقد الدولي يرفض إقراض «السودان».. لهذا السبب

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

الطوفان القادم 8
مقالات

الطوفان القادم 8

المزيد
مدارسنا والدودة الشريطية
تدوينات حرة

مدارسنا والدودة الشريطية

المزيد
بأي ذنب استهدفت الزلفي؟
مقالات

بأي ذنب استهدفت الزلفي؟

المزيد
الهرج والمرج وموجة التغيير
تدوينات حرة

الهرج والمرج وموجة التغيير

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>