إمارة عسير: إغلاق عقبة ضلع جزئياً لمدة 7 أيام بداية من رمضان

تواصل – فريق التحرير:

قررت إمارة منطقة عسير، إغلاق عقبة ضلع جزئياً لمدة سبعة أيام بداية من شهر رمضان، من الساعة ٥:٣٠ حتى ٩:٠٠ صباحاً وذلك لاستكمال ما تبقى من أعمال الصيانة.

وفي التفاصيل، وافق أمير منطقة عسير على توصيات اللجنة المكونة من عددٍ من القطاعات الأمنية والخدمية المعنية؛ برئاسة وكيل إمارة المنطقة؛ وعضوية فرع وزارة النقل والشرطة والمرور؛ ومقاول المشروع؛ والمتضمنة إغلاق عقبة ضلع جزئياً لاستكمال ما تبقى من أعمال الصيانة في الموقع الذي سبق العمل به بعد النفق الثاني.

وقالت إمارة عسير، في بيان لها، إنه حرصاً على سلامة مستخدمي الطريق؛ وإنجاز أعمال الصيانة المتبقية في وقتٍ وجيز؛ فقد صدرت التوجيهات بالموافقة على إغلاق العقبة جزئياً من الساعة ٥:٣٠ حتى ٩:٠٠ صباحاً كل يوم لمدة ٧ أيام؛ تبدأ من الاثنين الأول من رمضان الموافق ٦ / ٥ / ٢٠١٩م وتنتهي عند الساعة التاسعة من صباح الأحد السابع من رمضان حسب تقويم أم القرى الموافق ١٢ / ٥ / ٢٠١٩م.

وأضافت الإمارة: “سيكون الإغلاق في منطقة العمل فقط؛ والواقعة قبل النفق الثاني للقادم من أبها؛ وقبل تقاطع الغيناء للقادم من مركز مربة”.