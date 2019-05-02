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سوق الأسهم يُغلق منخفضاً بتداولات بلغت 3.3 مليار ريال

سوق الأسهم يُغلق منخفضاً بتداولات بلغت 3.3 مليار ريال
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تواصل – واس:

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية، اليوم الأربعاء، منخفضاً 25.06 نقطة ليقفل عند مستوى 9336.90 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها أكثر من 3.3 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 139 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 120 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 50 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 124 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: متلايف إيه أي جي العربي، أسمنت أم القرى، الخدمات الأرضية، سيسكو، والدريس الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات: ساكو، اتحاد الخليج، أسيج، مكة، وأسمنت اليمامة فكانت الأكثر انخفاضاً في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 7.38% و5.49%.

فيما كانت أسهم شركات: أسمنت الجوف، دار الأركان، أسمنت أم القرى، الإنماء، أسمنت نجران هي الأكثر نشاطاً بالكمية، كما كانت أسهم شركات: الراجحي، سابك، الإنماء، الأهلي، واتحاد الاتصالات هي الأكثر نشاطاً في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضاً 9.24 نقطة ليقفل عند مستوى 3577.04 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها أكثر من 700 ألف ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 44 ألف سهم تقاسمتها 116 صفقة.

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