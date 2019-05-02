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سند محمد بن سلمان يودع 60 مليون ريال لـ3600 مستفيد بالدفعة الثانية

سند محمد بن سلمان يودع 60 مليون ريال لـ3600 مستفيد بالدفعة الثانية
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تواصل – واس:

أعلن برنامج سند محمد بن سلمان، عن استمرار صرف العطاء المخصص لمبادرة “سند الزواج” للدفعة الثانية، حيث تجاوز عدد المستفيدين 3600 مستفيد بعطاء يفوق 60 مليون ريال، ليبلغ بذلك عدد المستفيدين أكثر من 7800 مستفيد، بقيمة تجاوزت 160 مليون ريال منذ انطلاق المبادرة.

يأتي ذلك استكمالاً لجهود برنامج “سند محمد بن سلمان” في المساهمة لتحقيق مبادئ الاستقرار وتمكين الفئات الأكثر احتياجاً من بِناء أسرهم.

وتعدُّ مبادرة “سند الزواج” إحدى مبادرات البرنامج الموجهة لدعم ومساندة حديثي الزواج من أبناء الوطن، حيث يتم تلقي الطلبات من خلال الموقع الإلكتروني ويتم التحقق من تطابق شروط وصحة بيانات المتقدمين بالتعاون مع الجهات الحكومية بشكل مستمر.

ويحرص البرنامج على تنمية الوعي حيث يتطلب إكمال مرحلة المحتوى المعرفي عبر الموقع الإلكتروني كجزء من إجراءات التقديم على العطاء (مبلغ مقطوع وغير مسترد)، مع الإشارة بأن التسجيل لا يزال متاحاً حيث يمكن التقديم من خلال زيارة الرابط المخصص للمبادرة: ‏https://snad.org.sa/marriage.

يُذكر أن برنامج “سند محمد بن سلمان”، يأتي انطلاقاً من حرص صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – على تنمية مجالات المبادرات الاجتماعية غير الربحية المعنية بتمكين المواطنين والمواطنات، والمساهمة في تحقيق الغايات التي يسعون إليها في مجالات الحياة المختلفة.

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