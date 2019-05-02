«الصحة» تُطلق برنامج «مستشارك في رمضان».. إليك طريقة الاستفادة

تواصل – أحمد آل غانم:

تعتزم وزارة الصحة تنفيذ برنامج مستشارك الصحي في رمضان، وذلك عبر مركز صحة (937)، والذي يستضيف فيه نخبة من الأطباء الاستشاريين والمختصين في كافة التخصصات، مع التركيز على الصحة العامة والأمراض المزمنة والمختصين بتنظيم تناول الأدوية خلال الصيام.

وسيكون البرنامج متاحاً للجميع -بمشيئة الله- لمتابعة الحالات التي تحتاج إلى متابعة صحية وتوجيهات توعوية ينصح باتباعها حتى لا يتعرض الصائم للمتاعب الصحية خلال الشهر الفضيل.

ويهدف البرنامج إلى تحسين الوعي حول المتاعب الصحية والطبية المحتملة خلال فترة الصيام ومساعدة الصائمين في اتخاذ إجراءات الوقاية من التعرض لمثل هذه المتاعب عن طريق الاستفادة من خبرات عدد من الاستشاريين المميزين في المجالات الصحية المختلفة، حيث سيتم استضافة عدد من الاستشاريين في تخصصات مختلفة تشمل غدد صماء وسكري، وسمنة وأمراض مزمنة، ونساء وولادة، وأمراض قلب، وأمراض صدرية، وجهاز هضمي، وأمراض معدية، وأمراض كلى، وطب الطوارئ، وأمراض جلدية، وذلك بدءاً من يوم الأحد الموافق 5/5/2019 وحتى يوم الخميس الموافق 16/5/2019 خلال أيام الدوام الرسمي فقط من الساعة الـ 12ظهراً وحتى الـ 4 عصراً.

جدير بالذكر أن خدمات الاستشارات الهاتفية 937 تعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع وتطبيق صحة الإلكتروني للاستشارات الطبية يعمل 16 ساعة يومياً (8 صباحاً وحتى 12مساءً) ويعمل بها استشاريو وأخصائيو طب أسرة وصحة عامة وصيادلة ومثقفون صحيون.

يذكر أن جدول الاستضافة لبرنامج مستشارك الصحي سيكون على النحو التالي: