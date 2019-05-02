8 عادات مزعجة عند التواصل الإلكتروني..لا ترتكبها

تواصل- وكالات:

عليك أن تدرك أن التواصل المختصر والمباشر يكسبك الاحترام ويساعدك على إنجاز الكثير في وقت قصير. وإذا كنت لا تستمتع بالتواصل عبر البريد الإلكتروني، هناك الكثير من البدائل الأخرى مثل الرسائل النصية أو المكالمات الهاتفية أو مقاطع الفيديو أو منصات المراسلة.

ولا تجعل من عاداتك في المراسلة أحد هذه الأخطاء الـ8، حتى لا تكون من المراسلين المزعجين، وفقا لموقع “inc”:

1-المراسل الفوري

تجنب وضع عشرات الردود لرسالة واحدة، وبدلا من ذلك قم باتصال هاتفي أو بالمقابلة وجها لوجه.

2-النوع الذي يرسل للجميع

لا تضم الأشخاص لـ”قوائم الرسائل الجماعية” قبل سؤالهم عن ذلك.

3-الرد المتأخر

الحياة تمشي بشكل سريع، لذلك إذا كنت ترد على رسائل إلكترونية تلقيتها قبل بضعة أسابيع، فإن هنالك احتمالين: أولا، حياتك خارج السيطرة ونسيت عن الرسالة حتى الآن، أو أنك حددت الرسالة بنجمة وأنت متردد في الرد. لذا حاول الرد على الرسائل في الوقت المناسب.

4-النوع الذي يرد في الأسفل باللون الأرجواني

الشخص الذي بدأ بكتابة ردوده داخل الرسالة الأصلية بجميع ألوان قوس قزح قد بدأ بالفعل بأسوأ التوجهات في تاريخ الرسائل الإلكترونية.

5-نوع رسائل البحث الطويلة

يجب أن تكون رسائل الأعمال قصيرة ومختصرة. فهناك فرق بين الرسالة الإلكترونية الطويلة التي تحكي قصة أو تصف عملية تفكير معينة والرسالة الإلكترونية الطويلة التي تحتوي على 54 فرضية وسؤالاً.

6-توقيع الرسالة الإلكترونية

تجنب وضع صورتك وعنوانك وروابط حساباتك على وسائل التواصل الاجتماعي وتوقيعك الرقمي، لأن هذا الأمر يجعل المستقبل يشعر وأنه وجد منشورا إعلانيا على السيارة. واكتف بوضع رقم هاتفك في نهاية الرسالة للتواصل.

7-المجدول السلبي

اقترح تاريخا وتوقيتا وموقعا للاجتماع ما في رسالة إلكترونية واحدة. لتسهل الرد على المرسل إليه.

8-عالم القرن الـ19

يجب على الرسالة الإلكترونية أن تكون مشابهة للحديث. فإذا وجدت نفسك تستخدم لغة تستحق حبرا وريشة قلم، ارتح قليلا. وبدلا من ذلك، جرب التواصل وكأنك تتحدث مع أصدقائك أو أسرتك – و لكن في إطار عملي مهنتي.