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سوريا.. قصف بالبراميل المتفجرة على ريفَي إدلب وحماة

سوريا.. قصف بالبراميل المتفجرة على ريفَي إدلب وحماة
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تواصل – واس:

قُتل مدني وأصيب آخرون بجراح جراء قصف طائرات النظام السوري بالبراميل المتفجرة ريفي إدلب وحماة اليوم.

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان في بيان صحفي اليوم، أن القطاعات الجنوبية من الريف الإدلبي وقطاعات حماة الشمالية والغربية والشمالية الغربية تشهد تحليقًا متواصلًا لأسراب من طائرات النظام الحربية والمروحية، بالتزامن مع استمرار الاستهداف المكثف في اليوم الثالث من التصعيد الأعنف على الإطلاق.

وحسب المرصد، فقد ألقت الطائرات المروحية أكثر من 54 برميلًا متفجرًا منذ صباح اليوم على مناطق عدة بريفي حماة وإدلب منها كفرنبودة و الهبيط، وبسقلا وأطرافها وأطراف حاس الشمالية والجنوبية.

 

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