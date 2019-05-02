رسميًّا.. خطوة إيجابية جديدة لصالح «موقوفي الخدمات»

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تواصل- الرياض:

أبلغت مؤسسة النقد السعودي جميعالبنوكبالبدء في تعديل أنظمتها البنكية بما يتوافق مع القرار الجديد الذي سيسمح للموقوفة خدماتهم بالسحب النقدي عبر بطاقة الصرف الآلي، وإمكانية إصدار وتجديد البطاقات البنكية.

وكان الناطق باسم البنوك السعودية طلعت حافظ، قد ذكر سابقا أنّ قرار أحقية الموقوفة خدماتهم في السحب النقدي عبر أجهزة الصراف الآلي سيتم تنفيذه خلال أسبوعين.

وقال في تصريحات لبرنامج «يا هلا» على شاشة «خليجية»: إنّ كافة البنوك في المملكة ستلتزم بهذا القرار الذي يشمل كل الموقوفة خدماتهم سواء المواطن أو المقيم.

وكانت مصادر قد كشفت، أنّ مؤسسة النقد العربي السعودي شرعت في منح المواطنين والمقيمين الموقوفة خدماتهم صلاحية السحب النقدي عبر أجهزة الصراف الآلي للاستفادة منها، ومنع تدفقهم لفروع البنوك؛ لإجراء سحب النسب المحددة من الراتب.

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