«سامسونغ» تُبرئ نفسها من احتراق هاتفها الجديد

تواصل – وكالات:

قالت شركة سامسونغ إن ما حدث لهاتفها الذكي الأحدث الداعم لشبكات الجيل الخامس Galaxy S10 5G، الذي ادعى مالكه الكوري الجنوبي، أنه احترق وأصدر دخاناً، كان بسبب تأثير خارجي، وليس عيباً في الجهاز، ما أدى إلى احتراق الجهاز من الداخل إلى الخارج، وتوقفه عن العمل.

وترك المستخدم هاتفه على الطاولة، ليلاحظ لاحقاً وجود أدخنة صادرة من الهاتف مع رائحة احتراق، وقال: “كان علي أن أرميه على الأرض عند لمسه لأنه كان ساخناً جداً”.

وقال المالك إنه لم يفعل شيئاً للهاتف، الذي تُرك دون إصلاح بعد احتراق كل أجزائه الداخلية، وأضاف أن الشركة رفضت تعويض قيمته البالغة 1200 دولار.

وقالت سامسونغ في بيان: “فحصنا الجهاز عن كثب بعد الحصول عليه من العميل، خارجياً وبالأشعة السينية، لكن الآثار الخارجية واضحة، ولا يمكننا العثور على عيوب في المنتج، ربما يكون سبب الضرر ناتجاً عن تأثير خارجي على الهاتف الذكي”.

ووصف عملاق الإلكترونيات هواتفه الجديدة من فئة “غالاكسي” بأنها أول هواتف ذكية متاحة في العالم داعمة لاتصالات الجيل الخامس 5G بشكل ضمني.

وطرحت هذه الهواتف في كوريا الجنوبية في 5 أبريل الماضي.