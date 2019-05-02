الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

«المحكمة العليا» تدعو إلى تحري رؤية «هلال رمضان».. في هذا الوقت

«المحكمة العليا» تدعو إلى تحري رؤية «هلال رمضان».. في هذا الوقت

شاهد.. «مذيع» يُفحم «متّصلاً» انتقدَ طول إجازة المعلمين

شاهد.. «مذيع» يُفحم «متّصلاً» انتقدَ طول إجازة المعلمين

تفاصيل إطلاق الرصاص على الطالب السعودي بالجامعة الأمريكية

تفاصيل إطلاق الرصاص على الطالب السعودي بالجامعة الأمريكية

«حساب المواطن» يكشف حقيقة تغيير موعد صرف الدعم

«حساب المواطن» يكشف حقيقة تغيير موعد صرف الدعم

«البيئة» تحذر من أكل الجراد: أبلِغونا بمكانه.. الخطر حقيقي

«البيئة» تحذر من أكل الجراد: أبلِغونا بمكانه.. الخطر حقيقي
0

 

تواصل- الرياض:

حذرت وزارة البيئة والمياه والزراعة المواطنين والمقيمين من أكل الجراد؛ كي لا يتعرضوا لعدد من المخاطر بينها التسمم، وذلك لتلوث الجراد بالمبيدات والمواد الكيمائية المستخدمة لمكافحته، منوهة بالمواطنين بالتبليغ عن أماكن تواجد الجراد.

وأوضح مدير عام مركز مكافحة الجراد والآفات المهاجرة المهندس محمد الشمراني، أن ظاهرة أسراب الجراد بدأت في غزو عدد من الدول المجاورة للمملكة من اتجاه الغرب منذ 6 يناير واستمرت لمدة 4 أشهر، ووصلت المملكة مع بداية الموسم الربيعي، من اتجاه الحدود اليمنية، لعدم وجود مكافحة، مبينا أن ذلك سيستمر حتى شهري مايو ويونيو.

وأشار الشمراني إلى أن الجراد يمر بـ4 مراحل، الأولى منها هي مرحلة الهدوء، والمرحلة الثانية وهي التي تمر بها المملكة الآن وهي مرحلة الانتشار، والمرحلة الثالثة هي مرحلة التفشي، أما المرحلة الأخطر فهي المرحلة الرابعة وهي مرحلة الوباء.

يذكر أن وزارة البيئة والمياه والزراعة، أوضحت أنها اتخذت 7 خطوات لمكافحة الجراد في الموسم الربيعي، مبينة أن هناك خطراً يتمثل في تكوّن أسراب الجراد من أسراب ناضجة وغير ناضجة تنتقل بفعل الرياح من داخل اليمن إلى جنوب المملكة “نجران، الدواسر، شرورة”، متوقعة أن يستمر غزو أسراب الجراد حتى 6 مايو الجاري.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

400 ألف ريال عقوبات تعذيب الحيوان.. مع السجن والتشهير

400 ألف ريال عقوبات تعذيب الحيوان.. مع السجن والتشهير

«البيئة» تتوقع غزواً لأسراب الجراد.. وجهتهم هذه المناطق

«البيئة» تتوقع غزواً لأسراب الجراد.. وجهتهم هذه المناطق

أسراب «الجراد» تغزو ينبع الصناعية (فيديو)

أسراب «الجراد» تغزو ينبع الصناعية (فيديو)

«البيئة والزراعة » تستثمر في تربية «الأعداء الحيوية»

«البيئة والزراعة » تستثمر في تربية «الأعداء الحيوية»

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

بأي ذنب استهدفت الزلفي؟
مقالات

بأي ذنب استهدفت الزلفي؟

المزيد
الهرج والمرج وموجة التغيير
تدوينات حرة

الهرج والمرج وموجة التغيير

المزيد
اذبحوا البقرة.. واكسروا الزير!
مقالات

اذبحوا البقرة.. واكسروا الزير!

المزيد
“الطوفان القادم 7!”
مقالات

“الطوفان القادم 7!”

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>