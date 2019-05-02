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تعرّف على اختصاصات «كتابات العدل»

تعرّف على اختصاصات «كتابات العدل»
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تواصل – فريق التحرير:

تختص كتابات العدل بتوثيق العقود والإقرارات الشرعية، وإصدار الصكوك المتعلقة بها وفق الأنظمة، ومن بين هذه العقود والإقرارات انتقال ملكية العقارات، الرهون وفكها، عقود الشركات، قبول المنح السكنية والزراعية، الوكالات المبنية على الإقرار، فسخ الوكالة أو العدول عنها سواء من قبل الوكيل أو الموكل، الكفالة وفكها، قسمة التراضي بين البالغين. وتنشأ كتابات العدل وتحدد اختصاصاتها بقرار يصدره وزير العدل.

وأنشأت وزارة العدل (كتابة العدل المتنقلة) لخدمة ذوي الظروف والاحتياجات الخاصة كالمرضى والعاجزين والسجناء ومن في حكمهم، وذلك بأن يتم تكليف كاتب العدل لزيارة مقر إقامة المستفيد وتقديم الخدمة في موقعه مراعاة لظروفه.

وتضمن التقرير البياني الشهري لوزارة العدل في شهر رجب الماضي 325885 عملية توثيق ما بين توثيق على عقار ووكالات إقرارات وفسخ وكالات وعقود شركات، واحتلت مناطق الرياض، ومكة المكرمة، والشرقية، وعسير، والقصيم المراتب الـ5 الأولى على التوالي من حيث إجمالي عمليات التوثيق.

وبلغ إجمالي عمليات التوثيق خلال شهر رجب لعام 1440هـ أكثر من 325 ألف طلب توثيق بزيادة قدرها 8% عن عمليات التوثيق في الشهر نفسه من العام الماضي، وشكلت طلبات التوثيق للوكالات والإقرارات 56% من إجمالي عمليات التوثيق، بينما شكلت طلبات التوثيق على العقار 32% منها، وشكلت عقود الشركات وفسخ الوكالات النسبة المتبقية وهي 12%.

واستحوذت مناطق الرياض ومكة المكرمة والشرقية على 72% من طلبات التوثيق المنجزة. ويتراوح متوسط عدد طلبات التوثيق الشهرية لفترة 12 شهراً في جميع مناطق المملكة بين 148 ألفاً و358 ألف طلب توثيق.

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