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إرشادات صحية مهمة للمرضِع خلال رمضان

إرشادات صحية مهمة للمرضِع خلال رمضان
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تواصل – فريق التحرير:

قدّمت “الصحة” عدداً من الإرشادات الصحية التي يجب على الأم المرضِع اتباعها خلال شهر رمضان المبارك.

وأشارت عبر إنفوجرافيك توعوي نشرته على حسابها في تويتر ضمن السلسلة التوعية لحملة #صم_بصحة أنه يجب تناول كمية من السوائل بين أذان المغرب والفجر، بالإضافة إلى زيادة نسبة الكربوهيدرات في الطعام للإمداد بالطاقة مثل “الأرز والمكرونة والقمح والفول والبقوليات” .

كما أكدت على الإكثار من تناول الخضراوات الطازجة لإمداد الجسم بالفيتامينات والأملاح المعدنية ، والحرص على المنتجات الغنية بالكالسيوم مثل “الألبان والبيض” لأنه المكون الأساسي للبن الأم.

وتأتي هذه الأنشطة التوعوية تواصلاً للجهود التي تقوم بها (الصحة) للحفاظ على صحة وسلامة الصائمين ، وتعزيز الوعي الصحي، والحث على اتباع السلوكيات السليمة.

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