الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

«المحكمة العليا» تدعو إلى تحري رؤية «هلال رمضان».. في هذا الوقت

«المحكمة العليا» تدعو إلى تحري رؤية «هلال رمضان».. في هذا الوقت

تفاصيل إطلاق الرصاص على الطالب السعودي بالجامعة الأمريكية

تفاصيل إطلاق الرصاص على الطالب السعودي بالجامعة الأمريكية

«حساب المواطن» يكشف حقيقة تغيير موعد صرف الدعم

«حساب المواطن» يكشف حقيقة تغيير موعد صرف الدعم

المالية: 245 مليار ريال إيرادات بارتفاع 48% في الربع الأول من العام الجاري

المالية: 245 مليار ريال إيرادات بارتفاع 48% في الربع الأول من العام الجاري

ماذا فعلت «العمل» مع شركة أخَّرت رواتب 63 حارسًا وهددتهم بالفصل؟

ماذا فعلت «العمل» مع شركة أخَّرت رواتب 63 حارسًا وهددتهم بالفصل؟
0

تواصل – الرياض:

ضبطت الفرق الرقابية بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية عدة مخالفات ضد إحدى الشركات بمكة المكرمة، على خلفية شكوى 63 حارساً تابعين لها من تأخر رواتبهم منذ 3 أشهر.

وقالت مصادر: إن مكتب العمل بالعاصمة المقدسة أخذ أقوال المتضررين وأجرى تحقيقاً مع الشركة قبل أن يُحيل ملف القضية للمحاكم العمالية للبت في الموضوع بحكم الاختصاص.

وأشارت إلى أن الحراس الـ 63 التابعين لإحدى الشركات ويعملون في مستشفى بمكة، اشتكوا من تأخر صرف رواتبهم قبل 3 أشهر، وعدم اتخاذ الشؤون الصحية بالمنطقة أي موقف حيال شكواهم.

وأضافت المصادر أن العمال أفادوا بأن أغلبهم مُهدد بالطرد من منازلهم وإيقاف خدماتهم؛ بسبب تأخر سداد أقساط عليهم وإيجارات؛ نتيجة عدم صرف الرواتب، إضافة لقرب دخول شهر رمضان، وكشفوا أن مسؤولين بالشركة هددوهم بالفصل عدة مرات؛ بسبب مطالباتهم المتكررة برواتبهم.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

ما المهن المسموح بها لـ«زوجة المواطن الأجنبية».. وهل تُحتسَب بالتوطين؟

ما المهن المسموح بها لـ«زوجة المواطن الأجنبية».. وهل تُحتسَب بالتوطين؟

«العمل» تُطلق مبادرة البيوت النموذجية للأيتام

«العمل» تُطلق مبادرة البيوت النموذجية للأيتام

«العمل» تعاقب شركة استقدام و5 مكاتب.. إلغاء تراخيص ووقف خدمات

«العمل» تعاقب شركة استقدام و5 مكاتب.. إلغاء تراخيص ووقف خدمات

«العمل» تطلق مبادرة أتمتة الخدمات الاجتماعية لذوي الإعاقة

«العمل» تطلق مبادرة أتمتة الخدمات الاجتماعية لذوي الإعاقة

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

بأي ذنب استهدفت الزلفي؟
مقالات

بأي ذنب استهدفت الزلفي؟

المزيد
الهرج والمرج وموجة التغيير
تدوينات حرة

الهرج والمرج وموجة التغيير

المزيد
اذبحوا البقرة.. واكسروا الزير!
مقالات

اذبحوا البقرة.. واكسروا الزير!

المزيد
“الطوفان القادم 7!”
مقالات

“الطوفان القادم 7!”

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>