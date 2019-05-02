ماذا فعلت «العمل» مع شركة أخَّرت رواتب 63 حارسًا وهددتهم بالفصل؟

تواصل – الرياض:

ضبطت الفرق الرقابية بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية عدة مخالفات ضد إحدى الشركات بمكة المكرمة، على خلفية شكوى 63 حارساً تابعين لها من تأخر رواتبهم منذ 3 أشهر.

وقالت مصادر: إن مكتب العمل بالعاصمة المقدسة أخذ أقوال المتضررين وأجرى تحقيقاً مع الشركة قبل أن يُحيل ملف القضية للمحاكم العمالية للبت في الموضوع بحكم الاختصاص.

وأشارت إلى أن الحراس الـ 63 التابعين لإحدى الشركات ويعملون في مستشفى بمكة، اشتكوا من تأخر صرف رواتبهم قبل 3 أشهر، وعدم اتخاذ الشؤون الصحية بالمنطقة أي موقف حيال شكواهم.

وأضافت المصادر أن العمال أفادوا بأن أغلبهم مُهدد بالطرد من منازلهم وإيقاف خدماتهم؛ بسبب تأخر سداد أقساط عليهم وإيجارات؛ نتيجة عدم صرف الرواتب، إضافة لقرب دخول شهر رمضان، وكشفوا أن مسؤولين بالشركة هددوهم بالفصل عدة مرات؛ بسبب مطالباتهم المتكررة برواتبهم.