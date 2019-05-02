«دال الفضائية» تحتفل بختام برنامج «همثون»

تواصل – الرياض:

احتفلت قناة دال الفضائية إحدى قنوات شبكة المجد الفضائية بختام برنامج الواقع “همثون”.

وتوج البرنامج في حفل الختام الفائز بالمركز الأول المتسابق عبدالرحمن قاسم وكان في المركز الثاني المتسابق فايز آل عمر وفي المركز الثالث المتسابق بندر الحربي ، وفاز بجائزة سفير الوقف التابع للجمعية الخيرية لرعاية الأيتام إخاء المتسابق هزاع الحميدي وقد حصل المتسابق عبدالهادي أبودية على لقب فارس البرنامج .

وقد كرم في حفل الختام عدد من مقدمي الفقرات وكان من أبرزهم الشيخ سعد العتيق مقدم مجلس الطيبين والشيخ سليمان الجبيلان والشيخ د. خالد الدايل مقدمي بدون عنوان ، وقد كرم البرنامج مقدم هندسة العلاقات المدرب ياسر الحزيمي والمقدم عبدالرحمن المطيري في فقرة آلة الزمن ومقدم الترانزيت الإعلامي هاني مقبل ومقدم ساعة الصفر الإعلامي خالد أبو محفوظ ، وكرم برامج همثون الإعلامي رياض الخبران مقدم فقرة تكتكة والإعلاميين إبراهيم المعيدي وإبراهيم النقيب مقدمي فقرة الديربي وغيرهم من المقدمين .

البرنامج والذي جاوز التسعين يوماً حظي بجماهيرية كبيرة ترجمتها أرقام وسائل التواصل الاجتماعي فقد حصد انتشار البرنامج في تويتر أكثر من 3 مليار وأكثر من مليار ونصف المليار وصول ، وحصد في اليوتيوب عدد من المشاهدات تجاوز 30 مليون مشاهدة وأكثر من 150 مليون دقيقة مشاهدة .

وقد واصل البرنامج نجاحة خلال 95 يوماً تنوعت فتراته مابين الفقرات المثرية والترفيهية والواقع المفتوح الذي يتيح للمتسابقين إظهار واقعيتهم وإبداعهم جامعين من خلالها الثواني المؤهلة للفوز بإحدى جوائز البرنامج.

وقد كرمت قناة دال الفضائية الراعي الرسمي للبرنامج ، الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام إخاء والتي سعت خلال فترة البرنامج لحث المشاهدين على التبرع لوقف اليتيم بمكة في مرحلته الأولى والتي بلغت 20 مليون ريال والتي تم إكمالها بحمدالله تعالى.