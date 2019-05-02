7 أمراض خطيرة جدا تصيب الإنسان بسبب «الجلوس».. معلومات تغير حياتك

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تواصل – وكالات:

جدّدت نتائج دراسة جديدة الربط بين زيادة وقت الجلوس ومجموعة من العوامل التي تؤدي إلى الوفاة، وأظهرت الإحصاءات أن مشاهدة الشاشات المختلفة هو النشاط الرئيسي المسبب لزيادة وقت الجلوس خلال فترات الراحة والترفيه.

وينتج عن تمضية وقت الراحة جلوساً زيادة تناول الوجبات الخفيفة غير الصحية، وقلة النشاط البدني.

وربطت الدراسة التي أجراها فريق بحثي من الجمعية الأمريكية للسرطان بين كثرة وقت الجلوس وأمراض: القلب، والسكري، والكلى، والكبد، والرئة، والزهايمر، والشلل الرعّاش. وهي مجموعة من الأمراض المزمنة التي تسبب تدهوراً كبيراً للصحة وتقود إلى الوفاة.

وتؤكد نتائج هذه الدراسة ما حذرت منه دراسة برازيلية أجريت عام 2016 بعد أن وجدت أن الجلوس لـ 3 ساعات في اليوم مسؤول عن وفاة 433 ألف إنسان حول العالم.

ويتأثر توازن هرمونات الجسم سلباً بكثرة الجلوس. بينما توجد أدلة على أن تقليل وقت الجلوس يطيل العُمر.

ودعت توصيات الدراسة التي نشرها موقع الجمعية إلى زيادة الحركة عن طريق مشاهدة التلفزيون وقوفاً لبعض الوقت، وممارسة بعض التمارين أمام الشاشة كل فترة، وصعود السلالم بدلاً من استخدام المصاعد، والقيام بمزيد من الأعمال المنزلية.

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