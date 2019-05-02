تفاصيل إنقاذ سفينة نفط إيرانية بالقرب من ميناء جدة

تواصل – جدة:
صرح المتحدث الرسمي لحرس الحدود، بأن مركز تنسيق البحث والإنقاذ بجدة أنقذ سفينة تحمل مواد نفطية وعليها علم إيران وعدد طاقمها 26 بحاراً، 24 منهم من الجنسية الإيرانية و2 من الجنسية البنجلاديشية، بعد أن تعرضت لعطل في محركاتها.
وقال المتحدث إن المركز تلقى بلاغًا من برج ميناء جدة الإسلامي ومركز البحث والإنقاذ السعودي بالهيئة العامة للطيران المدني، والمتضمن استقبالهم نداء استغاثة من قبل سفينة هابينس1 (HAPPINESS I)، حيث طلب قبطان السفينة المساعدة في قطر السفينة وذلك لوجود عطل في المحركات وأنها في وضع فقد السيطرة.
وأضاف المتحدث الرسمي أن المملكة تلقت طلبًا رسميًّا عبر الوفد السعودي الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، من القائم بالأعمال في الوفد الإيراني للمساعدة، والتي كانت قد انطلقت فور تلقي بلاغ الاستغاثة، حيث تم اتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة لسلامة طاقم السفينة، وعدم حدوث أي أضرار بيئية، وتقديم الدعم والمساعدة اللازمة.