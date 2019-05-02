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تفاصيل إنقاذ سفينة نفط إيرانية بالقرب من ميناء جدة

تفاصيل إنقاذ سفينة نفط إيرانية بالقرب من ميناء جدة
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تواصل – جدة:

صرح المتحدث الرسمي لحرس الحدود، بأن مركز تنسيق البحث والإنقاذ بجدة أنقذ سفينة تحمل مواد نفطية وعليها علم إيران وعدد طاقمها 26 بحاراً، 24 منهم من الجنسية الإيرانية و2 من الجنسية البنجلاديشية، بعد أن تعرضت لعطل في محركاتها.

وقال المتحدث إن المركز تلقى بلاغًا من برج ميناء جدة الإسلامي ومركز البحث والإنقاذ السعودي بالهيئة العامة للطيران المدني، والمتضمن استقبالهم نداء استغاثة من قبل سفينة هابينس1 (HAPPINESS I)، حيث طلب قبطان السفينة المساعدة في قطر السفينة وذلك لوجود عطل في المحركات وأنها في وضع فقد السيطرة.

وأوضح أنه بعد تلقي النداء وبتحليل المعلومات للسفينة هابينس1، اتضح أنها تحمل علم “إيران” ويتكون طاقمها من عدد 26 بحارًا، 24 من الجنسية الإيرانية، و 2 من الجنسية البنجلاديشية، وأنها ناقلة تحمل مواد نفطية، وتقع جنوب غرب ميناء جدة الإسلامي بمسافة  70 ميلًا بحريًّا، وعلى الفور تم تفعيل الخطة الوطنية لمواجهة الكوارث البحرية بمياه المملكة.
وقال إن عددا من سفن حرس الحدود، والهيئة العامة للموانئ، وشركة أرامكو السعودية، وشركة بحري، باشرت الاستجابة لعملية إنقاذ السفينة وطاقمها، وكذلك تم تفعيل الخطة الوطنية لمكافحة التلوث، وتكليف طيران الأمن بمسح المنطقة جويًّا لضمان عدم وجود أي أضرار بيئية أو مظاهر تلوث.

وأضاف المتحدث الرسمي أن المملكة تلقت طلبًا رسميًّا عبر الوفد السعودي الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، من القائم بالأعمال في الوفد الإيراني للمساعدة، والتي كانت قد انطلقت فور تلقي بلاغ الاستغاثة، حيث تم اتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة لسلامة طاقم السفينة، وعدم حدوث أي أضرار بيئية، وتقديم الدعم والمساعدة اللازمة.

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