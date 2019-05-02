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«سجون الباحة» تحتفل باختتام الأنشطة الثقافية والتعليمية وتكرم حفظة القرآن

«سجون الباحة» تحتفل باختتام الأنشطة الثقافية والتعليمية وتكرم حفظة القرآن
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تواصل – الباحة:

شهد مقر إدارة السجن العام بالباحة، أمس الأربعاء، بالتعاون مع المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالباحة، حفل اختتام الأنشطة الثقافية والتعليمية للسجناء والمفرج عنهم، بحضور مدير شرطة منطقة الباحة العميد وليد الحربي نيابة عن وكيل أمارة منطقة الباحة للشؤون التنموية.

وقام الحربي بافتتاح المعرض الفني المصاحب، حيث تجول داخل المعرض، واستمع إلى شرح عن محتوياته،التي تشمل الأعمال الفنية واليدوية والحرفية التي نفذها نزلاء ونزيلات إدارة السجن العام بالباحة، تحت إشراف اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم بالمنطقة.

وبدأ الحفل الخطابي المعد بهذه المناسبة بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم ألقى مدير إدارة السجن العام المقدم حسن بن علي الغامدي ، كلمة رحب فيها بالضيوف، وبيَّن أن المملكة بفضل الله ثم بفضل الدعم اللا محدود من قِبل حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهم الله – ، جعلت من السجون موطن إصلاح وتأهيل للنزلاء، مستعرضًا البرامج والأنشطة التي وجهتها المديرية العامة للسجون لتأهيل النزلاء بما يعود بالنفع على النزيل وأسرته، حيث إن المعرض الفني للنزلاء بسجن الباحة يعد أحد تلك البرامج التي تُشغل وقت النزيل وتساهم في تطويره.

بعدها ألقيت قصيدة شعرية بهذه المناسبة، ثم شاهد الحضور عرضًا مرئيًا لأنشطة النزلاء والمفرج عنهم، عقب ذلك، ألقيت كلمة النزلاء والمفرج عنهم التي نوه فيها بالجهود التي تقدمها الدولة للنزلاء داخل السجن، من البرامج والمحاضرات الدينية، مشيدين بالدور الذي يبذله منسوبو سجن الباحة في تعليمهم وتأهيلهم بما يعود عليهم وعلى أسرهم بالخير والمحبة.

وفي ختام الحفل، كرم مدير شرطة منطقة الباحة السجناء الحاصلين على الشهادة الجامعية، كما تم تكريم السجناء الذين أتمّوا حفظ كتاب الله ، بالإضافة إلى تكريم الجهات الحكومية المساهمة والمشاركة، كما تسلم هدية تذكارية بهذه المناسبة.

وحضر الحفل مدير فرع الشؤون الإسلامية الشيخ مرزوق الرويس ، ووكيل جامعة الباحة للشؤون الأكاديمية الدكتور عبدالعزيز بن يحي ، ورئيس جمعية البر الدكتور صالح عباس الغامدي ، كما حضر مساعد رئيس فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالباحة ، ورئيس المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات، بالباحة الشيخ علي بن محمد أبوملحة، وعدد من المسؤولين في المنطقة.

 

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