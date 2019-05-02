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«حساب المواطن» يوضح المقصود بحد الدخل المانع من الدعم

«حساب المواطن» يوضح المقصود بحد الدخل المانع من الدعم
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تواصل – فريق التحرير:

كشف برنامج حساب المواطن، أنه في بعض الحالات تكون الأسرة مُؤهلة لكن لا يتم صرف الدعم لها، ويكون السبب في ذلك أن حد الدخل الذي تتحصل عليه الأسرة أعلى من حد الدخل الذي يسمح به بالنسبة للمستفيدين من الدعم.

وشدد حساب المواطن على ضرورة الإفصاح الكامل عن الدخل الخاص بكل أفراد الأسرة بما فيه راتب الزوجة، كما اعتمد حساب المواطن على البيانات التي يقدمها المستفيد عند التسجيل لكن يتم مطابقتها مع السجلات الرسمية وفي حال الاختلاف يتم الاعتماد على البيانات الرسمية.

وأفصح حساب المواطن عن كل أنواع الدخل بما فيها دخل حافز أو ساند أو غيرها من البرامج إضافة إلى الدخل الناتج عن السجلات التجارية وغيرها.

وطلب حساب المواطن من المستفيدين تعديل الدخل في حالة طرأ أي تعديل على الظروف الخاصة بالمستفيدين في البرنامج سواء بالحسم أو بالإضافة كأن يترك الشخص وظيفته لدى القطاع الخاص أو أن يدير مشروعاً له أو الالتحاق بوظيفة لمن ليس له عمل، حيث إن قيمة الدعم تأخذ بعين الاعتبار عدد أفراد الأسرة ومجموع دخولهم وفئاتهم العمرية وغيرها من المعايير.

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