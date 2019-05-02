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«التحالف»: تدمير أهداف عسكرية لميليشيا الحوثي في قاعدة الدليمي

«التحالف»: تدمير أهداف عسكرية لميليشيا الحوثي في قاعدة الدليمي
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تواصل – واس:

صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف “تحالف دعم الشرعية في اليمن” العقيد الركن تركي المالكي، أن قيادة القوات المشتركة للتحالف، نفذت مساء الأربعاء عند الساعة ( 39 : 22 ) عملية عسكرية نوعية لتدمير أهدف عسكرية مشروعة بقاعدة الديلمي الجوية، شملت مرافق صيانة الطائرات بدون طيار، ومنظومة اتصالات، وكذلك أماكن تواجد الخبراء الأجانب والمشغلين لهذه المنظومات من عناصر المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران.
وأوضح العقيد المالكي، أن المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران قامت بتحويل مطار صنعاء الدولي لثكنة عسكرية ومكان لإطلاق الطائرات بدون طيار لتنفيذ العمليات الإرهابية التي تهدد الأمن الإقليمي والدولي في مخالفة واضحة وصريحة للقانون الدولي والإنساني وقواعده العرفية.
وأكد العقيد المالكي، التزام قيادة القوات المشتركة للتحالف بمنع استخدام المليشيا الحوثية الإرهابية، وكذلك التنظيمات الإرهابية الأخرى لمثل هذه القدرات النوعية، واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بحماية المدنيين والمناطق الحيوية من تهديد وخطر العمليات الإرهابية للطائرات بدون طيار وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

كما أكد العقيد المالكي، أن عملية الاستهداف تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، وأن قيادة القوات المشتركة للتحالف اتخذت كافة الإجراءات الوقائية والتدابير اللازمة لحماية المرافق المدنية بمطار صنعاء الدولي.

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