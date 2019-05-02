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علاج مصاب بإنفلونزا الخنازير عن طريق تقنية «الإيكمو»

علاج مصاب بإنفلونزا الخنازير عن طريق تقنية «الإيكمو»
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تواصل – فريق التحرير:

أكد مدير مستشفى الملك سلمان للقوات المسلحة بالشمالية الغربية، اللواء الطبيب عطية بن محمد الزهراني، إن مستشفى الملك سلمان للقوات المسلحة بالشمالية الغربية تمكَّن من علاج إحدى حالات إنفلونزا الخنازير بجهاز الإيكمو.

وقال اللواء الطبيب الزهراني إن المريض يبلغ من العمر 39 عامًا، ووصل للمستشفى وهو يعاني قصورًا في الجهاز التنفسي؛ وتم وضعه على أجهزة التنفس الصناعي ولم يستجب، وبعد ذلك تم وضعه على مضخة القلب والرئة الاصطناعية عبر نظام وتقنية الأكسجين الغشائي خارج الجسم إيكمو (ECMO).

وتابع اللواء الطبيب الزهراني، أنه تم فصل أجهزة التنفس عن المريض بنجاح، وغادر العناية المركزة بعد تحسن حالته ولله الحمد.

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